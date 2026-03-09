Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:53, 9 марта 2026Россия

Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных

Длинные выходные из-за праздников ждут россиян в начале мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Следующие длинные выходные из-за праздников ждут граждан России в начале мая. Всего во втором квартале будет три сокращенных рабочих недели, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

«Второй квартал подарит россиянам три сокращенных рабочих недели», — подчеркнула она.

По словам Бессараб, праздничные и выходные дни будут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня.

Она отметила, что все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час. 30 апреля — перед Первомаем; 8 мая — перед Днем Победы и 11 июня, предшествующий Дню России.

Ранее сообщалось, что российские туристы предпочли отметить майские праздники в Японии, Турции и Китае. Согласно данным ранних бронирований, с 1 по 11 мая 31 процент россиян отправится за границу, чтобы отдохнуть в одиночестве.

До этого российские туристы бросились скупать весенние туры в три страны. Спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Посол США выступил с угрозами к лидеру польской партии

    В популярном эмирате ОАЭ начался пожар из-за падения обломков БПЛА

    Между США и Европой укрепился разрыв из-за войны в Иране

    Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных

    Цена на нефть Brent превысила 108 долларов за баррель

    Опубликовано видео ракетных залпов по израильским городам

    В Иране назвали имя нового верховного лидера

    Мировую ситуацию с нефтью назвали «очень плохой новостью» для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok