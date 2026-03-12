Россиянку признали виновной в сборе средств на квадрокоптер

Суд Москвы дал 3 года колонии Корчагиной за сбор средств на квадрокоптер для ВСУ

Хорошевский районный суд города Москвы приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу Екатерину Корчагину, собиравшей средства для ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Подсудимая признана виновной в публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Ей также на 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что Корчагина опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявление о сборе денег для покупки квадрокоптера для нужд ВСУ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России признал законным приговор в отношении проживающего в Казани кандидата биологических наук, осужденного на пять лет лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.