Верховный суд поставил точку в деле осужденного за терроризм российского биолога

ВС России признал законным приговор биологу из Казани

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор в отношении проживающего в Казани кандидата биологических наук, осужденного на пять лет лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом пишет РАПСИ.

Таким образом решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

По версии следствия, биолог размещал в интернете комментарии, призывающие и оправдывающие террористические действия. В частности, осужденный выразил поддержку жителю Москвы, который бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону Кремлевской стены.

Ранее в Архангельской области суд приговорил 20-летнего местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за администрирование радикальных каналов.