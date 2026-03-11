Молодого россиянина лишили свободы за администрирование радикальных каналов

В Архангельске суд приговорил мужчину за администрирование радикальных каналов

В Архангельской области суд приговорил 20-летнего местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за администрирование радикальных каналов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека признали виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, в 2025 году осужденный, разделявший радикальные националистические идеи, через интернет примкнул к международной структуре, запрещенной в России. Его роль заключалась в технической поддержке и администрировании каналов в одном из мессенджеров, которые использовались участниками организации.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю жительницу к 17 годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской разведкой.