Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:23, 11 марта 2026Силовые структуры

Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

В Хабаровске суд дал 17 лет колонии жительнице, срывавшей листовки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю жительницу к 17 годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям о госизмене и участии в террористической организации. Установлено, что представитель украинской спецслужбы предложил ей в обмен на выезд за границу срывать брошюры с призывами служить в Российской армии. Женщина сорвала не менее 14 листовок, часть из которых сфотографировала и отправила разведке, а другую — отнесла домой.

Также по заданию украинца она нашла в интернете информацию о российском военном и отправила его личные данные.

Ранее сообщалось, что грузинского наемника заочно приговорили к 28 годам колонии в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Количество цветочных магазинов в России прекратило расти

    Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

    Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

    Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

    Названы самые популярные недорогие смартфоны

    Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

    Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

    Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok