15:45, 10 марта 2026Силовые структуры

Гражданин Грузии заработал миллионы на войне с Россией

Грузинского наемника Шонию заочно приговорили к 28 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор объявленному в международный розыск 53-летнему гражданину Грузии Зазе Шонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Как установил суд, осужденный весной 2022 года прибыл на Украину и в качестве наемника воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских подразделений. В частности, он участвовал во вторжении в Курскую область. Установлено, что на войне с Россией он заработал 3,4 миллиона рублей.

Приговор — 28 лет лишения свободы и штраф в размере 1,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила бразильского наемника-трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), воевавшего на стороне ВСУ.

