15:11, 12 марта 2026Путешествия

Самолет без шасси вскопал взлетную полосу и парализовал работу аэропорта на сутки

18 тысяч пассажиров застряли в аэропорту Пхукета из-за жесткой посадки лайнера
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @fl360aero

Самолет авиакомпании Air India Express без шасси вскопал взлетную полосу и парализовал работу аэропорта популярного курорта Таиланда Пхукета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Это произошло 11 марта из-за жесткой посадки пассажирского лайнера, во время которой он воткнулся в асфальт передней стойкой шасси. Уточняется, что дальнейшее торможение создало риск разрушения борта.

После инцидента аэропорт приостановил работу почти на сутки. В результате около 18 тысяч пассажиров застряли в воздушной гавани Пхукета.

Ранее сообщалось, что в Таиланде самолет совершил аварийную посадку без шасси и парализовал работу аэродрома. На борту находились 133 человека, никто не пострадал.

