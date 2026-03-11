Самолет совершил жесткую посадку без шасси в Таиланде и парализовал работу аэропорта

Khaosod: Самолет Air India Express совершил жесткую посадку на Пхукете

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку без шасси в Таиланде и парализовал работу аэропорта на популярном курорте. Об этом сообщает новостной портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел в авиагавани Пхукета 11 марта. Прилетевший из индийского Хайдарабада борт авиакомпании Air India Express лишился передней стойки шасси во время приземления. В результате лайнер выкатился за пределы взлетной-посадочной полосы, повредив ее.

На борту находились 133 человека, никто не пострадал. А аэропорт приостановил работу, чтобы специалисты могли оценить нанесенный ущерб и расчистить территорию.

Ранее самолет другой иностранной авиакомпании, United Airlines, потерял колесо во время посадки в аэропорту США. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

