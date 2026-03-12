Силы ПВО за три часа сбили 14 беспилотников над территорией России

МО РФ: Силы ПВО за три часа сбили 14 беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 14 беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны самолетного типа были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что шесть беспилотников были сбиты над Крымом, четыре над Курской областью, два над Белгородской и по одному над Брянской и Калужской.

Ранее в Севастополе военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

