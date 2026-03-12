Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

Следствие восстановило маршрут пропавших в Звенигороде детей

Трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, предположительно провалились под лед во время прогулки. Об этом со ссылкой на официального представителя следственного комитета России (СКР) Ольгу Врадий сообщает издание Aif.ru.

По данным следствия, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчику купили шоколад в магазине и кратчайшим путем направились к реке, желая пройти по краю ледяного покрова, который не выдержал веса и школьники упали в воду. Очевидцы пытались спасти одного из детей и сообщили о ЧП в правоохранительные органы.

Тело одного из детей позже нашли в 800 метрах от места, где они все могли провалиться под лед.

