Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 11 марта 2026Силовые структуры

Следователи раскрыли место обнаружения тела пропавшего под Москвой мальчика

Тело пропавшего под Москвой мальчика нашли в 800 метрах от места провала под лед
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Москва онлайн»

Одного из трех детей, пропавших в Московской области, нашли в 800 метрах от места, где они все могли провалиться под лед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета (СК) России Ольгу Врадий.

По данным СК, ребенка достали из воды. Назначены экспертизы для установления причин его смерти.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. Они ушли гулять по микрорайону Восточный возле реки Москва и с тех пор не выходили на связь. По одной из версий, дети могли провалиться под лед.

Сейчас на месте работают водолазы. Поиски двух детей продолжаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России

    В России предложили ужесточить требования к очистке крыш в оттепель

    Известного российского блогера приговорили к девяти годам колонии

    Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Азии с раздавленным носом

    В российском регионе предотвратили 27 терактов

    В Кремле ответили на вопрос о якобы экстренно покинувшем Россию экс-помощнике Путина

    Следователи раскрыли место обнаружения тела пропавшего под Москвой мальчика

    Стала известна тяжесть ранений нового лидера Ирана

    В Минобороны назвали цель атак ВСУ на объекты «Газпрома»

    Российский чемпион Паралимпиады рассказал о встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok