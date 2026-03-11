Следователи раскрыли место обнаружения тела пропавшего под Москвой мальчика

Тело пропавшего под Москвой мальчика нашли в 800 метрах от места провала под лед

Одного из трех детей, пропавших в Московской области, нашли в 800 метрах от места, где они все могли провалиться под лед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета (СК) России Ольгу Врадий.

По данным СК, ребенка достали из воды. Назначены экспертизы для установления причин его смерти.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. Они ушли гулять по микрорайону Восточный возле реки Москва и с тех пор не выходили на связь. По одной из версий, дети могли провалиться под лед.

Сейчас на месте работают водолазы. Поиски двух детей продолжаются.