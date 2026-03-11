Реклама

16:29, 11 марта 2026

Тело одного из троих пропавших под Москвой детей нашли спустя четыре дня

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Тело одного из троих детей, пропавших в Московской области 7 марта, нашли спустя четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика в двух километрах от того места, где подростки могли провалиться под лед. На данный момент поиски остальных детей продолжаются.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. Один из поисковиков сообщил, что в районе, где пропали дети, на берегу были обнаружены следы.

11 марта стало известно, что к их поиску подключат легкомоторный самолет SkyLiader 500, с которого будут осматривать акваторию реки.

