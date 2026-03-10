Стало известно о зацепке в деле трех пропавших под Москвой детей

В районе пропажи трех детей в Подмосковье нашли следы

На месте пропажи трех детей под Москвой нашли следы. О зацепке в деле исчезновения школьников сообщает msk1.ru.

Все они жили в подмосковном селе Игнатьево. Перед 8 Марта дети захотели поздравить свою одноклассницу и отправились к ней. Однако камеры зафиксировали, что они шли к реке.

Один из поисковиков сообщил, что в одном месте не берегу реки были найдены следы. По ним можно понять, что два человека одновременно упали в воду. Третий пытался им помочь, но тоже ушел под воду.

В свою очередь, глава поисковой организации «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков объяснил, что на реке на данный момент поменялась ледовая обстановка. Сейчас поисковики занимаются авиаразведкой.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, у которой часто проводили время. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть течением реки под лед.