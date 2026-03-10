Появились подробности о пропавших в Подмосковье детях

РИА Новости: Пропавших в Звенигороде детей могло затянуть течением реки под лед

Трех пропавших в подмосковном Звенигороде детей могло затянуть течением реки под лед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Поиски продолжаются. Детей могло затянуть под лед течением реки», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика исчезли в Подмосковье во время прогулки в субботу, 7 марта. В поисках детей принимали участие около 300 человек. На месте работают водолазы, следователи и поисковые отряды.

Согласно свидетельским показаниям, пропавших видели на берегу реки Москвы. Местный житель заявил, что видел, как течение унесло одного из мальчиков. На берегу реки был также обнаружен головной убор, который, предположительно, принадлежит одному из детей. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения трех подростков.