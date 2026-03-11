Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

Пропавших в Подмосковье троих детей начнут искать при помощи самолета

Пропавших в Московской области троих детей начнут искать при помощи самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLiader 500 для осмотра акватории реки», — пояснили волонтеры.

На данный момент борт готовится к вылету. При этом водные и пешие группы поисковиков продолжат свою работу в прежнем режиме.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. Один из поисковиков сообщил, что в районе, где пропали дети, на берегу были обнаружены следы.