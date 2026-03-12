Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:34, 12 марта 2026Интернет и СМИ

Слепаков описал статус иноагента неприличным анекдотом

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) описал статус иностранного агента неприличным анекдотом о волке и зайце. Он прозвучал в интервью журналистке Елизавете Осетинской (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), запись их разговора доступна на YouTube.

Осетинская спросила, влияет ли статус иноагента на жизнь Слепакова. В ответ юморист рассказал журналистке анекдот о волке, который вступал в интимные отношения с зайцем без его согласия.

«И заяц пожаловался медведю. Медведь их обоих вызвал и говорит: "(...) Давайте какой-то компромисс найдем. Давайте у вас все будет раз в неделю происходить". Приходит волк к зайцу в понедельник, все у них произошло, они руки пожали. Потом волк во вторник приходит, говорит: "Заяц, слушай, я подумал, давай мы сегодня опять, а потом ты меня уже две недели не увидишь. Заяц такой: "Ну, две недели... в принципе, нормально". Волк приходит в среду и говорит: "Ты, заяц, главное, в блокнот записывай". Дальше его медведь встретил через месяц, говорит: "Ну как дела?" Заяц такой: "Слушай, ну трахают так же, но только писанины прибавилось"», — улыбнулся юморист.

Материалы по теме:
«Человек превращается в анекдот» Как великое открытие Дарвина перевернуло его жизнь и сделало посмешищем для всего мира
«Человек превращается в анекдот»Как великое открытие Дарвина перевернуло его жизнь и сделало посмешищем для всего мира
28 июля 2024
Международный день тещи в 2026 году: дата, история и традиции
Международный день тещи в 2026 году:дата, история и традиции
27 января 2026

Слепаков объяснил, что теперь ему приходится подавать отчеты о своих доходах, однако больше никаких изменений в его жизни из-за статуса иноагента не произошло.

Ранее юморист раскрыл результаты ДНК-теста. Слепаков заявил, что на 100 процентов еврей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    В «Ахмате» рассказали об отборе военных для участия в операции «Поток»

    В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

    На Украине захотели заблокировать все соцсети и назвали их абсолютным злом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok