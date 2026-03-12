Реклама

США вооружатся украинскими дронами

NYT: Пентагон закупит украинские дроны от F-Drones для вооружения армии США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские дроны поступят на вооружение армии США. Компанию F-Drones отобрали среди десятков других на роль поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Пентагона, сообщает The New York Times (NYT).

F-Drones является одним из крупнейших производителей FPV-дронов на Украине. Компания выпускает беспилотники F7, F10, а также LITAVR, которые способны перехватывать шахеды.

Как уточняет издание, дрон F7 в 2025 году признали самым результативным средством поражения в условиях современных боевых действий.

Ранее военный эксперт Алексей Живов оценил защищенность НАТО от российских БПЛА. Он подчеркнул, что РФ является одним из лидеров по применению тактических беспилотников.

