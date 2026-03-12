Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на ВСУ

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таком способе мести за удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску стало известно из публикации Telegram-канала «Позывной Герань».

По сообщению автора блога, надписи «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск» были нанесены военными на фугасные авиабомбы весом в 500 килограммов — ФАБ-500. Бомбы сбросили самолеты Су-34.

Снаряды были оснащены УМПК — управляемыми модулями планирования и коррекции.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.