Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 12 марта 2026Россия

Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таком способе мести за удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску стало известно из публикации Telegram-канала «Позывной Герань».

По сообщению автора блога, надписи «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск» были нанесены военными на фугасные авиабомбы весом в 500 килограммов — ФАБ-500. Бомбы сбросили самолеты Су-34.

Снаряды были оснащены УМПК — управляемыми модулями планирования и коррекции.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд огласил судьбу пособников напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?

    В России ответили на слова Зеленского о дружбе с Путиным

    Пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор

    Пожилой рыбак поймал огромного окуня и побил 44-летний рекорд

    Дилеры сообщили о прекращении поставок популярного кроссовера Geely

    Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинца на церемонии награждения россиянина

    Россиянку нашли в выгребной яме ее дома

    США «продырявили» ядерный объект под Тегераном

    Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok