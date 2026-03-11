Кремль отреагировал на удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску

Успех специальной военной операции (СВО) исключит атаки, подобные удару Вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow по Брянску. Так на удар по этому российскому городу отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
По словам представителя Кремля, Россия должна добиться прекращения подобных ударов.
«Наши военные — они работают планомерно», — заявил Песков.
Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не меньше 42 человек. Жертвами удара стали шесть жителей города.