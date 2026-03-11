Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 11 марта 2026Россия

Кремль отреагировал на удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску

Песков заявил, что успех СВО исключит атаки, подобные удару ВСУ по Брянску
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Успех специальной военной операции (СВО) исключит атаки, подобные удару Вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow по Брянску. Так на удар по этому российскому городу отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Россия должна добиться прекращения подобных ударов.

«Наши военные — они работают планомерно», — заявил Песков.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не меньше 42 человек. Жертвами удара стали шесть жителей города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    В России возбудили дело о хищении «крымской коллекции»

    Появились новые данные о возникшем после ракетного удара ВСУ по Брянску возгорании

    Названы эффективные методы снизить уровень холестерина в крови

    В Елабуге начался выпуск обновленных флагманских Aurus

    Трампу преподали один из древнейших уроков человечества с помощью Ирана

    Работающим в офисе москвичам назвали простые способы снять боль в спине и шее

    Россиянка всю жизнь копила на путешествие за границу и впала в кому в Таиланде

    Вернувшаяся в соцсети Меган Фокс порадовала фанатов фото в белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok