13:42, 12 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о новых успехах российских военных в Запорожской области

ВС России продвинулись к западу от Гуляйполя в Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России добились новых успехов в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались контратаковать на данном участке фронта. Однако российские военные отразили контратаку и продвинулись к западу от Гуляйполя.

Уточняется, что украинские военнослужащие понесли серьезные потери в технике и живой силе.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

