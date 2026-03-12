Реклама

01:34, 12 марта 2026Мир

Трамп оскорбил возможного претендента на пост президента

Трамп о возможном претенденте на пост главы Ньюсоме: У него проблемы с психикой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Хеброне, штат Кентукки, оскорбил возможного претендента на пост американского главы, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Трансляцию вел CNBC на YouTube.

«У него проблемы с психикой. Он не очень умный человек. Он не способен читать речи… В этом нет ничего плохого, но я же не хочу, чтобы у президента Соединенных Штатов были когнитивные нарушения, верно?», — подчеркнул политик.

По словам Трампа, когда Ньюсом это признал, президент сказал: «Думаю, он только что проиграл выборы демократам».

Ранее сообщалось, что шансы Гэвина Ньюсома победить вице-президента Джей Ди Вэнса на гипотетических президентских выборах 2028 года растут.

