В Geely объяснили ситуацию с поставками кроссовера Okavango в Россию

ТАСС: Geely опровергла информацию о прекращении продаж кроссовера Okavango в РФ

Официальное представительство Geely в России выступило с опровержением информации о прекращении продаж кроссовера Okavango на российском рынке, сообщает ТАСС.

«ООО "Джили-моторс" продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. Модель пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов», — заявили представители производителя.

Подтверждением может служить страница модели на официальном сайте Geely в РФ. Автомобиль по-прежнему доступен для выбора и приобретения.

Ранее ряд российских СМИ сообщили о возможном прекращении продаж Geely Okavango в стране, ссылаясь на дилеров бренда. По словам одного из источников, в январе дистрибьюторы уведомили, что поставки данной модели в Россию больше осуществляться не будут. Причины такого решения официально не назывались.