В Московской области внедрили новые стандарты капитального ремонта многоквартирных домов

В Подмосковье более 5,8 тысячи домов отремонтируют по новой программе капремонта

В Доме правительства Московской области прошел первый региональный форум «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации». Мероприятие собрало свыше 400 участников, включая глав муниципалитетов, их заместителей по ЖКХ, руководителей подрядных и управляющих организаций. Участники обсудили старт трехлетней программы капремонта и новые подходы к ее реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов рассказал о ключевых изменениях в работе. «В этом году большой акцент сделаем на синхронизации работ между участниками процесса капремонта, для этого проводим еженедельные межведомственные штабы. Также запущен проект по дополнительному обследованию технического состояния домов. Под эту работу попадут 2,2 тысячи многоквартирных домов», — заявил Мурашов.

По его словам, особое внимание уделят кровлям — в регионе сотни домов постройки 1950–1970-х годов, и их ремонт дает ощутимый результат. Кроме того, в области заключили первый долгосрочный контракт на поставку лифтового оборудования до 2032 года. Все лифты будет поставлять один завод, что, как ожидается, повысит качество оборудования и ремонта.

Только в 2026 году планируется отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов. Всего в трехлетнюю программу включено более 5,8 тысячи объектов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев представил новые требования к подрядчикам. «Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса», — пояснил Григорьев.

Он также сообщил, что в реестр квалифицированных подрядных организаций теперь включены муниципальные учреждения и управляющие компании. Такие меры призваны сократить сроки работ и минимизировать число расторгаемых договоров.

В рамках деловой программы форума прошли семинары для подрядчиков и управляющих компаний, где представили обновленные стандарты работы, требования к качеству и регламенты контроля за соблюдением сроков. На выставке, сопровождавшей форум, были представлены три тематических блока: «Возрождение новых регионов России», «Работа Фонда капитального ремонта в Подмосковье» и «Стройконтроль».

