В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

Пользователи сети обругали откровенную фотосессию американской телезвезды и предпринимательницы Кайли Дженнер для журнала Vanity Fair. Комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Поводом для резких комментариев юзеров стало высказывание журналистов о культурном влиянии бизнесвумен на моду в 2023 году. При этом оно сопровождалось снимком, на котором возлюбленная американского и французского актера Тимоти Шаламе запечатлена в колготках и обнажающих ягодицы стрингах.

Пост вызвал неоднозначную реакцию юзеров. Многие из них оказались в недоумении от съемки, в которой показана нереалистичная женская красота. «Конечно, давайте прославим полностью переделанное тело женщины и назовем это культурным влиянием», «Да, все культурное влияние сосредоточено именно на этих ягодицах», «Разве она не купила свою внешность, чтобы быть влиятельной?», «Я разочарован выбором героини для этой съемки», «Эти фото выглядят так, как будто взято из файлов Эпштейна», «Очень-очень негативное культурное влияние», — возмутились пользователи.

В январе издание Daily Mail раскрыло влияние «проклятия семьи Кардашьян» на карьеру Шаламе.