Azur Air начала отменять рейсы в Таиланд

Azur Air начала отменять рейсы из РФ в Таиланд после решения Росавиации

Авиакомпания Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд. Это произошло после того, как Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила в Telegram-канале.

В посте говорится, что с конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю.

С 25 марта самолеты в Паттайю не будут летать из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. Рейсы на Пхукет будут выполнены.

