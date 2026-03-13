20:25, 13 марта 2026Путешествия

Azur Air начала отменять рейсы в Таиланд

Azur Air начала отменять рейсы из РФ в Таиланд после решения Росавиации
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Авиакомпания Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд. Это произошло после того, как Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила в Telegram-канале.

В посте говорится, что с конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю.
С 25 марта самолеты в Паттайю не будут летать из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. Рейсы на Пхукет будут выполнены.

