19:16, 13 марта 2026

Россиянин схватил женщину за грудь и попытался ее пнуть во время отдыха в Таиланде

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Турист из России схватил женщину за грудь во время отдыха с друзьями в Таиланде и оказался в уголовном розыске. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел на улице Сой 5 в Паттайе. Когда 23-летняя татуировщица сидела перед своей студией на табурете для общения с клиентами, к ней подошли трое говорящих по-русски иностранцев. Светлокожие и мускулистые мужчины поинтересовались расценками, женщина назвала стоимость в 2000 бат (4,9 тысячи рублей).

Во время разговора двое мужчин схватили ее за руки, таиландка подумала, что путешественники хотят рассмотреть ее татуировки. Однако мужчина в белой рубашке внезапно пощупал ее грудь. Пострадавшая оказала сопротивление, тогда россиянин попытался пнуть ее ногой и вместе с товарищами скрылся. Женщина обратилась в полицию и передала офицерам запись с камер видеонаблюдения. На данный момент из-за приставаний к местной жительнице городская полиция разыскивает путешественника из России, чтобы привлечь его к ответственности.

Ранее две голые секс-работницы погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде. Они громко ругались и требовали оплату за интимные услуги, которые предоставили мужчине в номере.

