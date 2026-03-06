Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 6 марта 2026Путешествия

Две голые трансженщины погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде

Две голые трансженщины преследовали индийского туриста в Таиланде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: The Pattaya News

Две голые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) преследовали индийского туриста в Таиланде. Об этом стало известно The Pattaya News.

Инцидент произошел утром 5 марта на пляже в Паттайе. По словам очевидцев, обнаженные женщины выбежали из отеля на набережной и погнались за иностранцем, угрожая ему кирпичом в руках. Они громко ругались и требовали оплату за интимные услуги, которые предоставили мужчине в номере.

Разборки встревожили местных жителей и гостей азиатской страны.

Сотрудник муниципалитета, 59-летний Анучарт Котмад, заметив непристойный вид таиландок, схватил два полотенца у уличного торговца и прикрыл их наготу. Свидетели помогли ему успокоить конфликтующие стороны. Индиец не пострадал и согласился выплатить каждой проститутке по 1000 бат (2,4 тысячи рублей). Уточняется, что в полицейский участок никто из потерпевших не обратился.

Ранее турист принял трансгендера за женщину в Таиланде и выпроводил гостя из своего номера. Однако после этого мужчина обнаружил нехватку денег в сейфе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

    Аэропорт популярного курортного города России перестал принимать самолеты

    Стало известно об уничтожении женского расчета БПЛА ВСУ

    «Проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии

    Раскрыты детали атаки США на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки

    ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

    Уехавшая из России Лазарева услышала песню российской группы в такси и обрадовалась

    Трампу начали искать замену в Республиканской партии

    Две голые трансженщины погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде

    Появилось видео из подвергшегося массированной атаке Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok