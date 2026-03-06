Две голые трансженщины погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде

Две голые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) преследовали индийского туриста в Таиланде. Об этом стало известно The Pattaya News.

Инцидент произошел утром 5 марта на пляже в Паттайе. По словам очевидцев, обнаженные женщины выбежали из отеля на набережной и погнались за иностранцем, угрожая ему кирпичом в руках. Они громко ругались и требовали оплату за интимные услуги, которые предоставили мужчине в номере.

Разборки встревожили местных жителей и гостей азиатской страны.

Сотрудник муниципалитета, 59-летний Анучарт Котмад, заметив непристойный вид таиландок, схватил два полотенца у уличного торговца и прикрыл их наготу. Свидетели помогли ему успокоить конфликтующие стороны. Индиец не пострадал и согласился выплатить каждой проститутке по 1000 бат (2,4 тысячи рублей). Уточняется, что в полицейский участок никто из потерпевших не обратился.

Ранее турист принял трансгендера за женщину в Таиланде и выпроводил гостя из своего номера. Однако после этого мужчина обнаружил нехватку денег в сейфе.