11:45, 24 февраля 2026Путешествия

Турист принял трансгендера за женщину, стал участником драки и лишился денег

Bangkok Post: Турист подвергся нападению пяти трансгендеров в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Турист принял трансгендера за женщину, стал участником драки и лишился денег во время отдыха в Таиланде. Об этом случае пишет издание Bangkok Post.

Инцидент произошел ночью 24 февраля в Паттайе. Накануне вечером 55-летний немецкий турист пригласил в номер трансгендера, приняв его за женщину. Прикоснувшись к нему в душе, отдыхающий понял, что ошибся, и выпроводил гостя.

Вернувшись, путешественник обнаружил, что из сейфа пропали 35 тысяч бат (86 тысяч рублей) наличными и еще 1200 евро (108 тысяч рублей). Тогда он выбежал из отеля, догнал злоумышленника и попытался остановить его. Через несколько мгновений мужчина подвергся нападению еще четырех трансгендеров, которые оказались рядом. По словам пострадавшего, банда выкрикивала угрозы в адрес прохожих, призывая их не записывать происходящее на видео. Сообщается, что полиция начала поиски обидчиков.

Ранее отдыхавший в Таиланде турист лишился денег во время поездки в общественном транспорте. Трансгендер украл у него четыре тысячи бат (10 тысяч рублей).

