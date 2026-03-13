Реклама

Экономика
12:25, 13 марта 2026Экономика

Ипотека оказалась непопулярна среди одного поколения россиян

«Выберу.ру»: Зумеры оказались категорически против ипотеки
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Каждый десятый представитель поколения Z категорически против покупки жилья в ипотеку. Такой вывод по результатам опроса сделал финансовый маркетплейс «Выберу.ру». Материал есть в распоряжении «Газеты.Ru».

37 процентов респондентов в возрастной группе от 18 до 30 лет заявили, что не расценивают ипотеку как обязательный жизненный этап. 34 процента опрошенных признались, что готовы оформить кредит, но только при наличии уверенной финансовой подушки. 19 процентов зумеров рассказали, что уже имеют ипотеку либо планируют ее оформление в ближайшие пару лет.

На вопрос о необходимости ипотеки 42 процента информантов ответили, что деньги должны работать и приносить доход. 28 процентов молодых людей считают, что финансовая свобода важнее для человека, чем наличие квартиры, а 18 процентов полагают, что кредиты являются безусловным инструментом управления жизнью. Для 12 процентов участников исследования ипотека служит средством поддержания комфортного образа жизни здесь и сейчас. Как пояснили в компании, в глазах зумеров, чей горизонт планирования заметно меньше, чем у предыдущих поколений, собственность, работа и долгосрочные обязательства перестали казаться неминуемыми. В приоритете у молодежи — мобильность и адаптация к быстроменяющимся условиям, что влияет на выбор финансовых продуктов.

Ранее стало известно о возможном вреде от привязки ставок по семейной ипотеке к количеству детей. По мнению риелторов, такая мера может лишить россиян мотивации заводить первого ребенка.

