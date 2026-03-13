Известная певица надела прозрачное платье без бюстгальтера для съемки в журнале

Певица Зара Ларссон надела откровенный наряд для съемки в журнале

Известная шведская певица Зара Ларссон надела откровенный наряд для съемки в журнале V magazine. Материал появился на сайте издания.

Фотограф Зои Гроссман запечатлела 28-летнюю исполнительницу в прозрачном платье бренда Coach с аппликацией в виде облаков и черным бантом на груди. При этом она выбрала в качестве нижнего белья кружевные трусы, но отказалась от бюстгальтера.

Также звезда предстала перед камерой в черной кожаной куртке, кроп-топе и микрошортах.

В марте популярная американская певица Чаппелл Роан в прозрачном платье без бюстгальтера появилась на Неделе моды.