04:06, 11 марта 2026

Популярная певица в прозрачном платье без бюстгальтера появилась на Неделе моды

Певица Чаппелл Роан в откровенном виде появилась на Неделе моды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Популярная американская певица Чаппелл Роан в откровенном виде появилась на Неделе моды в Париже. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница посетила показ бренда Alexander McQueen. Она выбрала для мероприятия черное макси-платье с вставками из прозрачной ткани. При этом артистка надела стринги и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженный бюст.

В то же время Роан дополнила образ массивными украшениями: чокером, серьгами-подвесками и браслетами.

Ранее в марте американская трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модель и блогерша Алекс Консани в прозрачном платье без бюстгальтера пришла на ужин в Лувр.

