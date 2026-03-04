Реклама

11:12, 4 марта 2026

Трансгендерная модель в прозрачном платье без бюстгальтера пришла на ужин в Лувр

Трансгендерная модель Алекс Консани в откровенном наряде пришла на ужин в Лувр
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aurore Marechal / Getty Images

Американская трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модель и блогерша Алекс Консани в откровенном наряде вышла в свет. Материал появился на сайте журнала Vogue.

22-летняя манекенщица посетила второй ежегодный благотворительный гала-ужин Le Grand Diner du Louvre в Лувре в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для мероприятия черное макси-платье с декором, имитирующим трусы. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время Консани уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ массивными серебристыми браслетами и кольцом.

В феврале дочь известного британского телеведущего Джонатана Росса и сценаристки Джейн Голдман Хани Росс посетила Неделю моды в Лондоне в откровенном платье без трусов.

