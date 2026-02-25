Реклама

09:38, 25 февраля 2026Ценности

Дочь известного ведущего вышла в свет в откровенном платье без трусов

Дочь британского ведущего Джонатана Росса вышла в свет в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @honeykinny

Дочь известного британского телеведущего Джонатана Росса и сценаристки Джейн Голдман Хани Росс вышла в свет в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя подкастерша посетила Неделю моды в Лондоне в облегающем черном платье бренда Karoline Vitto. Наряд оказался оформлен обнажающими тело вырезами на груди и бедре. При этом девушка отказалась от трусов и бюстгальтера.

Также она надела туфли на массивной платформе и каблуках, украшенные металлическими заклепками, и уложила волосы в косу.

Ранее в феврале дочь популярной телеведущей Лизы Ринны, американская модель Амелия Грей обнажила ягодицы для журнала.

