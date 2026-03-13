Известный телеведущий задремал в эфире

Ирландский ведущий Холмс задремал в эфире программы на фоне проблем со здоровьем

Известный ирландский ведущий Эймон Холмс, прикованный к инвалидной коляске из-за проблем со здоровьем, задремал в прямом эфире. Об этом сообщает The Sun.

Эта ситуация произошла в эфире утренней программы на телеканале GB News, когда соведущая Холмса беседовала с главным секретарем премьер-министра Великобритании Дарреном Джонсом. Ведущий же молча сидел с полузакрытыми глазами и в какой-то момент на несколько секунд задремал.

Источники из GB News заявили изданию, что в последнее время Холмсу стало тяжело работать. «Сегодня в эфире он засыпал и говорил неразборчиво. На этот счет поступило много сообщений [от зрителей]», — рассказали собеседники журналистов.

Отмечается, что ранее в марте Холмс пожаловался на самочувствие и назвал жуткими свои проблемы со здоровьем. Как отметили в издании, с 2021 года он испытывает хроническую боль.

Перед этим телеведущий рассказал о своей повседневной жизни. Холмс заявил, что за ним ухаживают сиделки, которые помогают ему одеваться и приносят еду.