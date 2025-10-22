Прикованный к инвалидной коляске телеведущий рассказал о повседневной жизни

Передвигающийся на коляске ведущий Холмс заявил, что его одевают сиделки

Популярный ирландский телеведущий Эймон Холмс, который оказался прикованным к инвалидной коляске в 2023 году после операции на спине, рассказал о своей повседневной жизни. В беседе с изданием Sunday World он заявил, что за ним ухаживают сиделки.

«Сиделки одевают меня утром, раздевают вечером, приносят мне еду», — сказал Холмс. Он отметил, что переживает самый трудный период своей жизни.

Ведущий также отметил, что ему могут сделать трансплантацию стволовых клеток, чтобы он снова смог передвигаться самостоятельно. По словам Холмса, он пройдет специальное обследование, которое определит, окажет ли такая терапия нужный эффект на его позвоночник и ноги. «Это достаточно экспериментальное лечение», — подчеркнул тележурналист.

