12:20, 16 октября 2025

Телеведущий перенес срочную операцию по удалению органа

Ведущий «Би-би-си» Оуэн Вин Эванс перенес операцию по удалению желчного пузыря
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @owainwynevans

Валлийский теле- и радиоведущий Оуэн Вин Эванс, работающий на «Би-би-си», перенес срочную операцию по удалению желчного пузыря. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что у Эванса обнаружили полипы в желчном пузыре. В результате ему провели экстренную операцию по удалению органа.

Сейчас ведущий «Би-би-си» восстанавливается после хирургического вмешательства.

Ранее стало известно, что австралийский комик Дейв Хьюз попал в больницу. Он заявил, что у него обнаружили жидкость в легких, и опубликовал в соцсетях неприятное видео, снятое в медучреждении.

До этого сообщалось, что известный британский комик Питер Кэй перенес срочную операцию по удалению камня в почке. Он признался, что плакал из-за сильной боли.

.
