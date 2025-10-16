Телеведущий перенес срочную операцию по удалению органа

Ведущий «Би-би-си» Оуэн Вин Эванс перенес операцию по удалению желчного пузыря

Валлийский теле- и радиоведущий Оуэн Вин Эванс, работающий на «Би-би-си», перенес срочную операцию по удалению желчного пузыря. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что у Эванса обнаружили полипы в желчном пузыре. В результате ему провели экстренную операцию по удалению органа.

Сейчас ведущий «Би-би-си» восстанавливается после хирургического вмешательства.

