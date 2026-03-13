Константинов назвал фашизмом заявление Зеленского о Крыме

Константинов назвал обыкновенным фашизмом слова Зеленского о Крыме

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом слова Владимира Зеленского о тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным», — заявил Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что президент Украины «сросся с маской укронациста» и пытается «надуваться важностью как индюк». Константинов уверен, что Зеленский выглядит жалким.

