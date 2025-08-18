Россия
15:20, 18 августа 2025

В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

Депутат ГД Ивлев назвал попытку Киева подорвать Крымский мост фашизмом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост, назвав подготовку к теракту фашизмом. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на то, что теракт готовился в августовские дни, когда туристы непрерывным потоком едут на отдых к морю, в том числе — дети, направляющиеся в лагерь «Артек».

«Это проявление фашизма и исключительно террористических методов», — заявил Ивлев.

Депутат также не исключил, что одновременно с терактом на мосту могла последовать попытка высадки десанта Вооруженных сил Украины на западное побережье Крыма.

«Свободное пересечение заминированным автомобилем границ ряда государств в Европе и Закавказье подтверждает версию об участии разведывательных структур стран НАТО в подготовке взрыва Крымского моста. Но не сложилось», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на Крымском мосту с помощью автомобиля Chevrolet Volt, начиненного взрывчаткой, который прибыл транзитом с Украины в Россию.

