10:38, 13 марта 2026Силовые структуры

Мигрант из Центральной Азии оказался диверсантом

Устроившего диверсию во Владимире мигранта задержали в Челябинске
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, заподозренного в диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление ФСБ России.

По данным следствия, по заданию иностранного куратора с которым он поддерживал связь через Tellegram, мигрант 8 февраля поджег оборудование базовой станции сотовой связи в городе Владимир. После он сбежал и попытался скрыться в Челябинской области, где и был вычислен и задержан сотрудниками ФСБ.

На время расследования уголовного дела подозреваемого арестовали и отправили в СИЗО.

В Московской и Тверской областях сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в государственной измене в пользу Украины. Они следили за военными объектами на территории российских регионов.

