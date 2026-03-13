Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 13 марта 2026Силовые структуры

Двое мужчин шпионили за военными объектами в российских регионах и попались ФСБ

Два агента ГУР Украины попались на слежке за военными объектами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Московской и Тверской областях задержали двух мужчин, подозреваемых в государственной измене в пользу Украины. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия 21-летний и 36-летний мужчины по своей инициативе вышли на связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и предложили свои услуги. По заданию кураторов, агенты ГУР собирали сведения о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.

На время расследования уголовного дела, задержанные отправлены в СИЗО.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии уроженку Санкт-Петербурга Анастасию Донову по делу о государственной измене, следившую за российскими офицерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил о масштабной атаке на Иран

    Отмена санкций США против российской нефти дала результат

    В сборной Ирана высказались об участии в чемпионате мира-2026

    Брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей

    Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

    Ходченкова опубликовала фото в порванном наряде после конфуза на красной дорожке

    Мигрант из Центральной Азии оказался диверсантом

    Известный телеведущий задремал в эфире

    Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

    Названы неожиданные причины запора и диареи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok