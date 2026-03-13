21:34, 13 марта 2026Интернет и СМИ

На Украине высмеяли встречу Зеленского с сыном свергнутого шаха Ирана

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Украинский блогер Анатолий Шарий высмеял встречу президента Украины Владимира Зеленского с Резой Пехлеви, сыном свергнутого шаха Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это очень влиятельный человек. И очень легитимный. Почти как сам Зеленский. Пехлеви — это уже реально уровень, это не шутки», — сказал он.

Зеленский встретился с Пехлеви 13 марта. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, настроения иранского общества и состояние власти в Исламской Республике. Принц выразил заинтересованность в «более прямом диалоге» с украинским президентом.

Ранее Реза Пехлеви в разговоре с российскими пранкерами призвал к ударам по Ирану. «Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу», — сказал он.

