Забота о себе
12:27, 13 марта 2026Забота о себе

Назван неочевидный способ уменьшить боль при менструации

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Регулярная физическая активность и упражнения снимают боль при менструации эффективнее, чем прикладывание теплой грелки к животу. Об этом рассказал врач-гинеколог и исследователь репродуктивного здоровья Майк Армор изданию The Independent.

Армор назвал спорт не самым очевидным способом уменьшить боль во время менструации. Тем не менее, по его словам, есть логичное объяснение его эффективности: физическая нагрузка стимулирует кровообращение и выработку эндорфинов, что и снижает болезненные ощущения. «Если представить шкалу боли от нуля до десяти, физическая активность может уменьшить интенсивность боли в среднем на 2,5 балла», — отметил врач.

Доктор добавил, что есть два типа боли. Первая возникает у здоровых женщин из-за сокращений матки, а вторая связана с заболеваниями вроде эндометриоза или миомы. Армор подчеркнул, что оба типа можно облегчить упражнениями.

Он подчеркнул, что уменьшить болевые ощущения помогает практически любая активность — аэробика, плавание, прогулки. Наиболее эффективными эксперт назвал силовые тренировки с удержанием позы.

Ранее диетолог Салена Сайнс посоветовала во время менструации есть продукты с высоким содержанием железа. Также она рекомендовала добавить в рацион сложные углеводы, а также богатые витамином С фрукты и овощи.

