Назван простой и доступный способ защитить машину от коррозии после реагентов

Автомобилистам напомнили, с чего нужно начинать подготовку машины к весне

Подготовку машины к весне нужно начинать с тщательного очищения кузова, который зимой подвергается агрессивному воздействию снега, реагентов и грязи. Их скопление способно спровоцировать коррозию в арках, на днище и в местах сколов краски, пишет РИА Новости.

Специалисты «Авито Авто» рекомендуют применять двухэтапную мойку. Сначала на поверхность нужно нанести густую щелочную пену для размягчения грязи, а после приступать к ручной обработке с использованием автомобильного моющего средства, губки или салфеток из микрофибры. Также эксперты напомнили о просушке ковриков и тщательной влажной уборке салона.

После этого можно приступать к осмотру кузова. В случае обнаружения свежих царапин их можно самостоятельно закрасить специальным штрих-корректором, подобранным в тон машины. Если же на металле уже проявились следы ржавчины, проблему лучше доверить мастерам из сервиса.

В компании также отметили рост спроса россиян к услугам профессионального ухода за автомобилем. С наступлением потепления количество обращений в детейлинг-центры увеличилось почти на 18 процентов в сравнении с показателями прошлого года.

Ранее стало извечтно, что в 2027 году в Москве могут появиться приборы для фиксации дорожного шума. Устройство уже готово и успешно прошло сертификацию в Ростесте.