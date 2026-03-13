Реклама

13:00, 13 марта 2026

В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

В 2027 году в Москве могут появиться приборы для фиксации дорожного шума
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве изучают возможность внедрения с 2027 года автоматических комплексов, фиксирующих превышение допустимого уровня шума от транспортных средств, пишет АГН «Москва». Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чиновник отметил, что некоторые автомобилисты создают дискомфорт для горожан, в том числе находящихся на лечении в медицинских учреждениях. «Мы с нуля начали разрабатывать этот прибор, который в автоматическом режиме определяет те машины, которые создают сверхнормативный шум», — сообщил он. Более того, прибор уже готов и успешно прошел сертификацию в Ростесте.

В настоящее время обсуждается вопрос корректировки законодательства. В связи с этим столичное правительство инициировало обращение Московской городской думы в Государственную Думу с предложением о внесении необходимых правок. «Мы рассчитываем, что в этом и в следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может использоваться в тех зонах, где есть проблемы со сверхнормативным шумовым воздействием», — подытожил Ликсутов.

