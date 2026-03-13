Кроссовер Haval M6 на «механике» подорожал для россиян на 50 тысяч рублей

В России неожиданно подорожал популярный бюджетный кроссовер Haval M6, пишут «Автоновости дня». Речь идет о модификации 2026 года, оснащенной механической коробкой передач. Комплектация с шестиступенчатой «механикой» теперь обойдется россиянам в 2 049 000 рублей. Таким образом, цена на эту версию выросла на 50 тысяч рублей.

Что касается варианта с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями, то его стоимость осталась на прежнем уровне и составляет 2 299 000 рублей. Не подорожали и комплектации 2025 года. Они доступны по цене от

1,9 до 2,2 миллиона рублей.

Для российского рынка Haval M6 предлагается в единственном варианте оснащения «Оптимум». Под капотом автомобиля установлен полуторалитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 143 лошадиные силы.

Кроссовер был специально адаптирован к российским условиям, что подразумевает усиленную обработку кузова антикоррозийными составами, установку более емкого аккумулятора и увеличенного бачка омывателя. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрен подогрев передних кресел и лобового стекла. Также были внесены изменения в конструкцию подвески и рулевого управления с учетом особенностей дорожного покрытия и климата.

С июля 2025 года выпуск модели, организованный на мощностях ООО «Автомобильные технологии» в Калуге, осуществляется по полному циклу, который включает сварку и окраску кузовов.

Ранее владельцы Haval M6 перечислили проблемы, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля.