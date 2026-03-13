Названы проблемы популярного кроссовера Haval

Владельцы Haval M6 перечислили слабые места популярной модели

Владельцы популярного кроссовера Haval M6 чаще всего довольны машиной и оставляют положительные отзывы о модели. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и нашла упоминания проблем, выявленных в ходе эксплуатации автомобиля.

Пользователь Ибра43 обратил внимание на вибрацию и биение, возникающее при замедлении в диапазоне от 90 до 120 километров в час. «Если у вас возникла такая проблема, то при пробеге до пяти тысяч километров надо обратиться к официальному дилеру для бесплатной замены опорных дисков по гарантии», — советует он. В противном случае придется платить за проточку дисков. Также автомобилист указал на постоянный гул, издаваемый гидроусилителем руля. В официальном дилерском центре на жалобу по этому поводу ответили, что готовы будут заменить узел только в случае его полной поломки, сообщил мужчина.

Распространенной жалобой стал увод машины в сторону при движении. Дмитрий, совершивший на своем Haval M6 поездку протяженностью четыре тысячи километров до Сочи и обратно, тоже указал эту проблему. «Есть небольшой увод вправо, о котором все говорят на всех форумах. Но в целом не мешает езде», — написал он.

Пользователь Коллайдер адронный, проехавший за полгода семь тысяч километров, сообщил, что увод обошел стороной. Его проблема прозвучит для многих неожиданно. «Маленький минус — не снимается задний ряд сидений», — пожаловался он.

Сергей П., купивший машину в 2024 году, сразу после приобретения заменил штатные акустические динамики. «Поют они просто никак. Также установил брызговики, с завода их нет, установил футляр под очки и заменил свет салона на светодиоды. Но это дело вкуса, мне нравится», — поделился он своим опытом.

Алексей Николаевич уже год владеет автомобилем. «Заглушками рейлингов на крыше кое-где протерло краску. Еще по бокам капота пришлось приклеить уплотнитель, чтобы не залетал снег, с водительской стороны плохо закрывается задняя дверь», — пишет автовладелец. Эти «косячки» он считает мелочами и характеризует Haval M6 как хороший семейный автомобиль.

Надя сообщила, что ездит на машине с сентября. За это время пробег составил 13 тысяч километров. «Датчик расхода топлива иногда привирает, путается в показаниях», — пишет она. Водитель отметила, что задние двери поначалу захлопывались с трудом, но со временем это прошло. Также обладательница модели обратила внимание на недостаточную шумоизоляцию салона и отсутствие датчика уровня омывающей жидкости.

