Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
05:17, 13 марта 2026АвтоЭксклюзив

Названы проблемы популярного кроссовера Haval

Владельцы Haval M6 перечислили слабые места популярной модели
Марина Аверкина

Владельцы популярного кроссовера Haval M6 чаще всего довольны машиной и оставляют положительные отзывы о модели. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и нашла упоминания проблем, выявленных в ходе эксплуатации автомобиля.

Пользователь Ибра43 обратил внимание на вибрацию и биение, возникающее при замедлении в диапазоне от 90 до 120 километров в час. «Если у вас возникла такая проблема, то при пробеге до пяти тысяч километров надо обратиться к официальному дилеру для бесплатной замены опорных дисков по гарантии», — советует он. В противном случае придется платить за проточку дисков. Также автомобилист указал на постоянный гул, издаваемый гидроусилителем руля. В официальном дилерском центре на жалобу по этому поводу ответили, что готовы будут заменить узел только в случае его полной поломки, сообщил мужчина.

Распространенной жалобой стал увод машины в сторону при движении. Дмитрий, совершивший на своем Haval M6 поездку протяженностью четыре тысячи километров до Сочи и обратно, тоже указал эту проблему. «Есть небольшой увод вправо, о котором все говорят на всех форумах. Но в целом не мешает езде», — написал он.

Пользователь Коллайдер адронный, проехавший за полгода семь тысяч километров, сообщил, что увод обошел стороной. Его проблема прозвучит для многих неожиданно. «Маленький минус — не снимается задний ряд сидений», — пожаловался он.

Материалы по теме:
Тонировка стекол автомобиля в 2026 году: требования по ГОСТ, правила и штрафы
Тонировка стекол автомобиля в 2026 году:требования по ГОСТ, правила и штрафы
19 января 2026
Дорожный знак «Остановка запрещена»: зона действия, штрафы, исключения
Дорожный знак «Остановка запрещена»:зона действия, штрафы, исключения
20 января 2026
Медкомиссия для получения прав. Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
Медкомиссия для получения прав.Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
20 января 2026

Сергей П., купивший машину в 2024 году, сразу после приобретения заменил штатные акустические динамики. «Поют они просто никак. Также установил брызговики, с завода их нет, установил футляр под очки и заменил свет салона на светодиоды. Но это дело вкуса, мне нравится», — поделился он своим опытом.

Алексей Николаевич уже год владеет автомобилем. «Заглушками рейлингов на крыше кое-где протерло краску. Еще по бокам капота пришлось приклеить уплотнитель, чтобы не залетал снег, с водительской стороны плохо закрывается задняя дверь», — пишет автовладелец. Эти «косячки» он считает мелочами и характеризует Haval M6 как хороший семейный автомобиль.

Надя сообщила, что ездит на машине с сентября. За это время пробег составил 13 тысяч километров. «Датчик расхода топлива иногда привирает, путается в показаниях», — пишет она. Водитель отметила, что задние двери поначалу захлопывались с трудом, но со временем это прошло. Также обладательница модели обратила внимание на недостаточную шумоизоляцию салона и отсутствие датчика уровня омывающей жидкости.

Ранее российские автовладельцы перечислили неожиданные проблемы кроссовера Jaecoo J7.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

    ВСУ попытались атаковать промзону Невинномысска

    Вооруженные формирования Ирака заявили об атаке на еще один американский самолет

    Захарова уличила еврочиновников в использовании темы Украины

    В Иране поразмышляли об ударе ядерным оружием

    Трамп заявил об уничтожении большинства иранских ракет

    Один из участников делегации Венгрии отказался ехать на Украину из-за страха мобилизации

    Тревел-блогерша описала мужчин в Китае словами «для россиянок — находка»

    Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал победу Ирана в конфликте с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok