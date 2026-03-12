Названы недостатки китайского кроссовера Jaecoo

Автовладельцы перечислили неожиданные нюансы Jaecoo J7

Большинство владельцев китайского кроссовера Jaecoo J7 ставят автомобилю высокие оценки и советуют его к приобретению. Однако «Лента.ру» нашла отзывы с перечислением недостатков модели на портале Auto.ru.

«Явный прокол с площадкой под левую водительскую ногу, она маленькая. Нога 45 размера в зимнем ботинке не встанет, а уж сапоги рыбака или охотника подавно», — пишет пользователь с ником «Хорошие мысли». Кроме того, пластиковая обшивка в этом месте не доходит до упора, из-за чего подошва цепляется за край, а покрытие постоянно влажное и грязное в плохую погоду. «Не понравилась подушка заднего сиденья. Во-первых, она низкая, во-вторых, не имеет каркаса. Просто матрас, лежащий на полу», — отметил автовладелец.

Автомобилист Игорь признался, что автомобиль показывает себя достойно. Ко второму ТО пробег составлял десять тысяч километров, а поломок и сбоев не обнаружено (как и при первом ТО). Тем не менее, он отметил, что программные алгоритмы работы узлов автомобиля «очень странно работают», что заметно при сравнении с другими марками. О чем именно речь, он не уточнил.

Пользователь Андрей Романов указал, что у машины «плохая антикоррозийная обработка (имеются пятаки голого металла на лонжеронах), нужно ставить брызговики (грязь набивается под резинку двери), маленький багажник».

«Электроника и экраны не тупят, один раз только за все время звук пропал, что вылечилось перезагрузкой», — поделился обладатель модели Анатолий.

Больше всего претензий оставил пользователь jcrist90, назвавший автомобиль «сырым». «Когда работает Android Auto, в движении нельзя отрегулировать печку. Свайп снизу не работает, видимо, чтобы мне было более безопасно. А то, что горячий воздух шпарит прямо в лицо, и так просто не убавить, это как бы нормально? Путем сложных манипуляций по переключению экранов это можно сделать», — делится своим опытом владелец Jaecoo J7. Также выяснилось, что передние парктроники не активируются автоматически, их нужно включать вручную, иначе есть риск повредить бампер.

«Зимой принудительно включается кондей, чтобы типа бороться с запотеванием окон. Пока вы не вырубите эту функцию в настройках, нормально согреться в машине не получится», — продолжает автовладелец. Системы удержания в полосе движения (line assist) он советует деактивировать сразу, так как они резко дергают руль, создавая аварийные ситуации даже при включенном поворотнике. «Может, при отсутствии осадков, на сухой чистой дороге эта функция и будет работать, но зимой ее однозначно лучше не включать», — считает пользователь. Кроме того, голосовой помощник однажды самовольно включил AM-радио и не смог его выключить по команде.

Ранее мотоэксперт Сергей Серёгин рассказал, что нужно обязательно проверить в байке, прежде чем открывать сезон.