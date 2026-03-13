Реклама

Несколько десятков человек пострадали из-за нападения на американскую синагогу

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Минимум 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за нападения мужчины на синагогу в Мичигане, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Окленд Майкла Бушара.

По его словам, правоохранители отравились продуктами горения, когда зашли в здание синагоги, чтобы вывести гражданских и найти нападавшего. «Многие из них надышались продуктами горения, и сейчас они находятся в больнице, где получают лечение», — сказал Бушар.

По словам главы местного ФБР Дженнифер Раньян, до сих пор неизвестно, какой мотив преследовал нападавший. Сейчас ведется расследование, в котором принимают участие более 100 сотрудников ведомства.

Ранее стало известно, что открывшим огонь в синагоге США террористом оказался Мохаммед Бейлор Джалло.

