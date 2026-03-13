Реклама

00:51, 13 марта 2026Мир

Нетаньяху рассказал о контактах с Трампом

Нетаньяху рассказал, что общается с Трампом почти каждый день
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gil Cohen-Magern / Reuters

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху почти каждый день общается с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Об этом израильский политик сообщил в ходе первой за время конфликта с Ираном пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Нетаньяху, разговоры с американским лидером носят открытый характер и в целом «свободные».

Во время пресс-конференции премьер-министр Израиля также спросили о планах касательно судьбы нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, однако он отказался говорить об этом.

Ранее Нетаньяху заявил, что аятолла Хаменеи не может показываться на публике.

