Нетаньяху рассказал о контактах с Трампом

Нетаньяху рассказал, что общается с Трампом почти каждый день

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху почти каждый день общается с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Об этом израильский политик сообщил в ходе первой за время конфликта с Ираном пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Нетаньяху, разговоры с американским лидером носят открытый характер и в целом «свободные».

Во время пресс-конференции премьер-министр Израиля также спросили о планах касательно судьбы нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, однако он отказался говорить об этом.

Ранее Нетаньяху заявил, что аятолла Хаменеи не может показываться на публике.