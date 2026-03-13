Нетаньяху указал на невозможность нового верховного лидера Ирана показаться на публике

Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике после убийства своего предшественника и отца Али. На это указал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

«Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике», — сказал израильский политик. Он также пообещал множество «сюрпризов» в ходе ближневосточного конфликта, но не стал говорить о планах, касающихся судеб Моджтабы Хаменеи и генерального секретаря «Хезболлы».

Ранее Нетаньяху заявил, что США и Израиль сокрушают Иран и «Хезболлу».